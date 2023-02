Grande prova di carattere del Team Scaletta che, in piena emergenza e con sole sette giocatrici di movimento mandate in campo, riesce a reggere l’urto della Woman Futsal Club Grottaglie e a rimontare il doppio svantaggio nel corso della ripresa.

Orfane alla vigilia di Cusumano e con Musumeci, Segreto e Marguccio mandate in campo dopo una settimana senza allenamenti, aggiunte al fatto che alcune calcettiste erano reduci dalla partita di venerdì giocata nel campionato di Serie C, coach Ivana Cernuto ha dovuto fare i conti con una rosa abbastanza incerottata. Prima frazione tutta appannaggio della squadra pugliese che si è portata avanti di due reti grazie al destro da corner di Sabatino e al tocco, in allungo, di Tieppo.

Nel secondo tempo la compagine messinese è apparsa più convinta, manovrando più palla e trovando in Marguccio e Pensabene le calcettiste in giornata di grazia per mandare in rete prima De Gaetano e poi Marchetta. Il Team Scaletta così torna, per la prima volta, imbattuto dalla terra pugliese ed ora potrà godersi il turno di sosta, utile a ritrovare l’intera rosa a disposizione. Appuntamento per domenica 19 febbraio, quando al “Pala Mili” sarà di scena la Soccer Altamura, formazione in ascesa e con velleità di playoff.

Cronaca

PRIMO TEMPO: Primo affondo Grottaglie, con Capalbo che pesca Sabatino, la numero 9 si allunga la sfera e chance sprecata. Ancora Sabatino a tu per tu con Arrigo, salva il portiere ospite. Di Sanza, scambia con Sabatino e calcia ma è ancora Arrigo a dire di no. Cambia l’ordine degli addendi, stavolta è Sabatino a duettare con Di Sanza e andare al tiro ma il risultato è sempre lo stesso.

Dal corner che segue però, arriva la rete della squadra di casa con Sabatino che esce dai blocchi e di destro infila Arrigo per il goal del vantaggio. Grottaglie che non si ferma, ci prova sempre Sabatino per ben due volte ma prima spedisce alto e poi centra Arrigo sul primo palo. Tieppo cerca lo scambio con Cardolini, in scivolata Musumeci tenta di deviare il pallone di ritorno che però carambola sui piedi di Marguccio e così Tieppo in allungo può infilare la rete del 2-0.

Scaletta che ha un sussulto con De Gaetano in campo aperto ma il suo destro viene parato e sulla ribattuta pallone che termina fuori. Punizione dal limite per il Grottaglie, Nogales appoggia per Di Sanza che di sinistro trova la risposta di Arrigo. Scambio Di Sanza-Sabatino con la numero 11 che tenta la deviazione di prima, attenta Arrigo in spaccata.

SECONDO TEMPO: Nella ripresa Scaletta che cerca di tenere di più il pallone, è ancora De Gaetano ad avere l’occasione di andare in porta ma è miracoloso l’intervento di Di Sanza in scivolata. Sabatino, finta il destro e poi allarga un assist d’oro per Nogales che però si fa ipnotizzare da Arrigo.

De Gaetano con un calcio piazzato dal limite, destro che termina di poco a lato. Azione prolungata Scaletta che porta al tiro di Pensabene respinto dall’estremo del Grottaglie, sfera recuperata da Marguccio che cede ancora a Pensabene, imbucata per De Gaetano e goal che riapre il match. Nemmeno il tempo di mettere il pallone al centro e Capalbo imbuca splendidamente ma Arrigo è attenta e spazza via in uscita. Ancora asse Marguccio-Pensabene con quest’ultima che serve in mezzo per Machetta, controllo ed esterno destro a depositare in rete il goal del 2-2.

Pensabene per De Gaetano, pivot messinese che tenta la deviazione di punta, in equilibrio precario, ma nessun pericolo stavolta per le pugliesi. Grottaglie che tenta la carte del portiere di movimento negli ultimi tre minuti di gara ma Scaletta che si difende bene e riesce a portare a casa un preziosissimo punto.

WFC Grottaglie – Team Scaletta 2-2

Marcatori: Sabatino, Tieppo – De Gaetano, Marchetta