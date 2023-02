L’Amministrazione comunale di S. Piero Patti informa che è stato pubblicato l’avviso per la concessione di contributi in favore delle piccole e medie imprese artigiane e commerciali con sede nel territorio sampietrino e appartenenti ai settori economici colpiti dalla crisi causata dall’emergenza Covid-19.

Si tratta di contributi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24.09.2020: per il Comune di S. Piero Patti ammontano a 31 mila euro e saranno destinati a sostenere le imprese presenti sul territorio.

Le istanze di contributo potranno essere presentate dai titolari delle imprese con sede legale od operativa nel territorio comunale, tramite posta elettronica certificata o tramite posta raccomandata A/R entro le ore 12.00 del 20 febbraio. Il contributo una tantum concesso potrà raggiungere la cifra massima di 1.200 euro. Tutte le informazioni aggiuntive e i moduli di richiesta del contributo sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di S. Piero Patti (www.comune.sanpieropatti.me.it), nella sezione In primo piano o all’Albo pretorio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali (Tel. 0941/661388).

«Si tratta di un aiuto concreto – commenta il sindaco Cinzia Marchello – che l’amministrazione comunale potrà offrire alle attività produttive del nostro territorio che già vivono le problematiche quotidiane di un’area periferica come quella nebroidea e che negli ultimi tre anni si sono ritrovate a subire la diminuzione del giro d’affari e il concomitante aumento dei costi di gestione, soprattutto in termini di materie prime e utenze. Per questo motivo invitiamo gli imprenditori sampietrini a presentare l’istanza e assicuriamo il supporto degli uffici comunali per ogni tipo di informazione e chiarimento necessari per la presentazione dell’istanza».