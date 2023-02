Messina – “L’amministrazione comunale farà la sua parte per evitare che si paralizzano i lavori sulla via Don Blasco. Abbiamo a cuore le sorti dei lavoratori che per cinque anni hanno svolto la loro opera in modo eccellente e abbiamo a cuore l’opera per l’importanza strategica che riveste per l’intera città”.

Questa la dichiarazione del sindaco Federico Basile e del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello dopo al notizia delle lettere di licenziamento che sono arrivate la scorsa settimana ai lavoratori del consorzio per la nuova via Don Blasco. Già stamattina negli uffici di palazzo Zanca sono state già attivate tutte le strategie e gli iter burocratici per evitare che si fermino i lavori e consegnare alla città questa importante arteria stradale.

“Grazie anche all’interessamento della deputazione regionale di Sicilia Vera Sud Chiama Nord – ha spiegato Mondello – gli uffici della Regione hanno modificato il decreto che già era stato emesso nel mese di dicembre 2022 e che per mero refuso tecnico aveva riportato dei dati errati nella stesura. Contemporaneamente si sta procedendo così come già più volte annunciato, alla definizione della questione Rifotras che prevederà tempi molto brevi. Siamo ottimisti verso la risoluzione della questione in quanto abbiamo a cuore le sorti dei lavoratori e dell’opera in chiave di regia per l’intera città” ha concluso Mondello.

A chiedere l’intervento dell’amministrazione comunale Nino Botta, segretario Filca Cisl che aveva lanciato l’allarme. Mentre il presidente della terza circoscrizione Alessandro Cacciotto invita sindaco, vicensindaco e ditta a un confronto visto che via Don Blasco ricade proprio nel quartiere di sua competenza.

