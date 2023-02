Messina – È stato condannato alla pena di quattro anni e quattro mesi Lorenzo Sciabbà che era accusato di omicidio stradale per la morte dell’avvocato Olga Cancellieri.

Il gup Tiziana Leanza ha deciso inoltre la provvisionale, immediatamente esecutiva a favore delle parti civili, per 50mila euro ciascuno da liquidare al marito e ai due figli del legale morto e in 25mila euro ciascuno per i genitori dell’avvocatessa.

Sciabbà è difeso dall’avvocato Giovanni Caroè. L’avvocatessa perse la vita in un incidente stradale il 10 novembre 2021 in pieno centro. Uno scontro fatale quello avvenuto poco dopo le 20,30 all’incrocio tra le vie del Vespro e Centonze. Per il 26enne, che era in sella alla Ducati che si è scontrato con lo scooter Kymco condotto dalla Cancellieri, il pm Marco Accolla il 25 maggio scorso ha notificato l’atto di conclusione delle indagini preliminari con l’accusa di omicidio stradale.

All’imputato veniva contestata una velocità eccessiva, superiore ai 50 km orari. Una velocità non consentita in pieno centro. Non è escluso che l’avvocato Caroè presenti appello contro la sentenza di primo grado decisa per il suo assistito.