Ci prova fino alla fine la Desi Shipping Akademia Messina ma porta a casa solamente 1 punto di fronte ad un’agguerrita Anthea Vicenza Volley.

Le ragazze allenate da Coach Breviglieri, di fronte al calorosissimo pubblico della Cittadella Sportiva Universitaria, prima vanno sotto di 2-0 e poi, con grande merito e giocando una bellissima pallavolo, portano il match sul pari, non riuscendo a trovare lo slancio finale e consegnando alle ospiti il 3-2 finale. Per Messina sono tanti gli spunti interessanti: difesa super, grande attenzione a muro e contributo importante anche da chi è entrato in campo dalla panchina, come la Varaldo o la Mearini, schierata nello starting six.

Dopo una prima fase di equilibrio, Vicenza prova a scappare in un paio di occasioni, fin quando riesce ad allungare fino al momentaneo e prezioso +6 di metà set. Messina non ci sta e poco alla volta riesce ad accorciare sensibilmente lo svantaggio senza, però, riuscire ad impedire alle ospiti di confezionare un nuovo vantaggio che, alla fine, permetterà loro di portare a casa il primo set (21-25). Parte fortissimo la Desi Shipping nel secondo parziale e, con un bellissimo break, fa 7-0. Le ospiti non ci stanno e ne piazzano 5 di fila, prima che la Robinson per due volte torni a dare slancio alle sue.

Messina tiene alta la guardia e, nonostante la determinata reazione delle ospiti, riesce sempre a mantenersi sopra di 4//5 lunghezze. Sulla parte finale del set Vicenza corona i suoi sforzi e riesce prima a raggiungere le messinesi sul pari, poi a trovare l’importante sorpasso sul +3. Akademia non molla e trova le energie per riportarsi sul 23 pari, ma le ospiti non perdono la concentrazione e ne fanno due di fila utili per portare a casa anche la seconda frazione (23-25). Buona partenza anche nel terzo set per Messina che, dopo l’equilibrio iniziale, riesce a portarsi avanti di 3, subito riacciuffata, però, dalla squadra ospite. Le messinesi trovano il nuovo massimo vantaggio ed allungano fino al prezioso +6, margine di vantaggio poco alla volta ridotto dalla squadra ospite che riesce a riportarsi sul pari e mettere nuovamente il set in equilibrio. Alla fine, dopo un un batti e ribatti al cardiopalma, Messina ha la meglio e porta a casa il suo primo set (27-25). L’inizio della quarta frazione è di marca Akademia: l’ace della Varaldo spezza gli equilibri del quarto set e da il là all’allungo delle padrone di casa, che si portano sul +5.

Il vantaggio delle ragazze allenate da Coach Breviglieri resiste nonostante la reazione delle ospiti e permangono per diverso tempo le 4/5 lunghezze di vantaggio. Il margine di sicurezza si amplia, con l’ace della Robinson che vale il momentaneo +6 per Messina. Sul finale di set le padrone di casa allungano anche sul rassicurante +7 che, nonostante le venete ci provino fino alla fine, regala la vittoria della frazione ad Akademia e porta il match al tie break (25-17). Nel quinto set succede di tutto: Vicenza scappa sul 4-0 e Messina trova il pari con un grandissimo sforzo.

Contestato il sesto punto delle ospiti che, di fatto, permette all’Anthea di registrare un nuovo prezioso allungo. Alla fine Messina riesce a trovare prima il pari e poi il sorpasso, ma Vicenza non molla e porta a casa anche il quinto ed ultimo set (17-19).