Il Comitato CRI di Barcellona Pozzo di Gotto ha attivato un Corso di Formazione per Aspiranti Volontari della Croce Rossa Italiana.

Gli Aspiranti Volontari che accedono ad un Corso di Formazione dovranno esprimere la volontà di aderire ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; si associano alla Croce Rossa Italiana, successivamente al superamento dell’Esame di Idoneità conclusivo il Corso di Formazione, versando la quota di iscrizione; sono cittadini italiani, ovvero cittadini di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario, purché regolarmente soggiornanti nel territorio italiano ai sensi delle attuali normative vigenti in materia; non sono stati condannati, con sentenze passate in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione dai pubblici uffici; assumono l’impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e professionale, di cui allo Statuto ed ai Regolamenti che disciplinano l’organizzazione e l’attività dei Volontari, che consentono il raggiungimento dei fini statutari dell’Associazione.

Considerato il numero consistente di preiscrizioni nonché il regolamento formativo dei corsi, si precisa che, verranno ammessi al corso i primi 40 aspiranti che si iscriveranno al corso sul portale GAIA e regolarizzeranno la propria posizione amministrativa.

Nelle giornate di Mercoledì e Sabato dalle ore 09:30 alle ore 12:00 ed i Lunedì e Venerdì pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 18:30 sarà aperta la Segreteria Corsi di Formazione per Volontari CRI presso i locali del Comitato CRI di Barcellona Pozzo di Gotto sito in Via Stretto Garrisi, per effettuare la procedura di iscrizione degli Aspiranti Volontari che intendono partecipare al Corso di Formazione.

Si ricorda altresì che, per recarsi in sede sarà necessario, in pieno rispetto delle disposizioni governative e della norme anti COVID-19, essere muniti di mascherina e non avere avuto nelle ultime settimane nessuna delle sintomatologie riconducibili ad un infezione da COVID-19. All’atto dell’iscrizione bisognerà: consegnare una fotocopia fronte/retro della carta d’identità in corso di validità; consegnare una fotocopia della tessera sanitaria o del codice fiscale; compilare il modulo d’iscrizione; versare la quota di iscrizione al Corso, stabilita in € 20,00 (al superamento dell’Esame Finale, il candidato idoneo verserà ulteriori 10,00 euro, a titolo di Quota Associativa CRI anno 2023, come da Ordinanza del Consiglio Direttivo Nazionale).

Ti verrà, inoltre, rilasciato un prestampato, che dovrai presentare al tuo medico curante per la compilazione e che dovrai riconsegnare compilato alla Segreteria Corsi di Formazione , entro e non oltre la data della prima lezione. Il Corso di Formazione per Volontari CRI si svolgerà in modalità BLENDED, ovverosia Modalità Mista (Online ed in Presenza).

Si alterneranno dunque lezioni teoriche ONLINE che si svolgeranno tramite l’uso dell’ apposita piattaforma Google Meet, a cui ciascun corsista potrà accedere tramite l’utilizzo dell’apposito Link che riceverà poco prima dell’inizio di ogni singola lezione; e lezioni pratiche IN PRESENZA che si svolgeranno presso la sede del Comitato CRI di Barcellona Pozzo di Gotto. Ogni lezione, con le relative modalità di fruizione, sarà appositamente indicata da Calendario Didattico.

Calendario Lezioni Corso di Formazione:

Martedì 14 Febbraio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (online)

Giovedì 16 Febbraio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (online)

Giovedì 23 Febbraio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (online)

Sabato 25 Febbraio dalle ore 17:30 alle ore 19:30 (online)

Martedì 28 Febbraio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (online)

Sabato 04 Marzo dalle ore 17:00 alle ore 19:00 (in presenza)

Martedì 07 Marzo dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (online)

Giovedì 09 Marzo dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (online)

Martedì 14 Marzo dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (online)

Giovedì 16 Marzo dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (online)

Mercoledì 22 Marzo dalle ore 16:00 alle ore 20:00 (online)

Giovedì 23 Marzo dalle ore 16:30 alle ore 18:30 (online)

Per dubbi o chiarimenti è possibile contattare il nostro Comitato ai seguenti recapiti: Tel. +390909797229 Email: barcellonapozzodigotto@cri.it. Numero Whatsapp: 3761658295