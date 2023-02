Ficarra – Con Decreto n.66 del 18 gennaio 2013 del Dirigente del Servizio 5 “Qualità e Marketing Brand Sicilia” dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, è stata approvata la richiesta di sostegno di otto aziende ficarresi operanti nel settore dell’agricoltura e della trasformazione dei prodotti agricoli.

Con apposito avviso pubblico emanato dal Comune di Ficarra nel febbraio 2022 e rivolto a tutti i potenziali beneficiari, il Comune aveva sollecitato la creazione di un’Associazione temporanea di scopo tra le varie aziende operanti nel territorio comunale al fine di partecipare al bando regionale e promuovere sia prodotti che produttori.

“Dopo un primo incontro preliminare volto all’illustrazione del bando di cui il Comune si è fatto promotore – spiega l’assessore con delega all’Agricoltura e Commercio Sebastiano Ravì – abbiamo raccolto con piacere l’adesione di 8 aziende locali che hanno mostrato interesse alle potenzialità del bando. Siamo quindi passati, in brevissimo tempo, alle fasi operative per giungere alla presentazione del progetto.”

È così, dopo l’espletamento delle pratiche necessarie, l’Assessorato Regionale ha inserito “Ficarra 4.0” – questo il nome del sodalizio – tra i beneficiari dell’iniziativa a cui sono stati assegnati 149.245,60 euro a fronte dei 150.000 richiesti, ovvero il 100% della spesa ammissibile.

“Adesso – spiega l’Assessore Ravì – l’Associazione temporanea di scopo “Ficarra 4.0” avrà due anni di tempo per spendere le risorse ricevute per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e per il sostegno di attività promozionali a raggio locale rafforzando, così, la competitività del settore agricolo e la differenziazione delle produzioni di qualità di cui Ficarra è ricchissima. “Il fatto, non scontato, di essere riusciti a partecipare al bando con aziende soltanto ficarresi – continua Ravì – costituisce quel valore aggiunto fondato sul sentimento di appartenenza alla medesima comunità che, come tale, rappresenta un naturale punto di forza del sodalizio. Per questo motivo – conclude l’assessore – Il Comune di Ficarra seguirà “Ficarra 4.0” passo passo e sarà presente agli eventi ove esso deciderà di partecipare per la parallela promozione del suo apprezzato territorio.”

Molto soddisfatto anche il Sindaco, Basilio Ridolfo, che, complimentandosi con il sodalizio per la significativa scelta del nome, sottolinea come simili iniziative siano in grado di coniugare l’aspetto commerciale a quello promozionale, con positive ricadute sull’intera comunità: “con gli eventi ai quali le nostre aziende parteciperanno sarà promossa non soltanto la qualità dei prodotti e dei produttori, ma anche quella del territorio di provenienza, il nostro amato Comune di Ficarra, che ormai da anni è riuscito, con sacrificio e lavoro incessante di questa e delle precedenti amministrazioni, a farsi apprezzare per la qualità e genuinità dei prodotti tipici locali e per l’ampia offerta culturale in generale, all’interno della quale rientra a pieno titolo quella enogastronomica.”

Anche il Capofila dell’Associazione, Salvatore Cappotto, titolare del Ristorante “il Barone”, ha voluto manifestare la gioia per essere riusciti nell’intento sottolineando come, una volta ricevuto il Decreto, tutti i soci abbiano manifestato la voglia di mettersi subito al lavoro: Siamo grati all’Amministrazione comunale di Ficarra per averci dato questa opportunità e per il supporto che abbiamo ricevuto durante tutto l’iter, per il quale un ringraziamento doveroso e sincero vogliamo rivolgere anche all’esperto comunale Nino Ferro; con i miei colleghi, la pasticceria Astone, il ristorante Il Boschetto, la società agricola Collinebros, le Aziende Agricole Piccolo, Milio Calogera, Milio Giulietta e Ridolfo Tindaro, stiamo già pianificando i prossimi passi e contiamo già di realizzare alcune delle iniziative a Ficarra.

Un ringraziamento corale anche da parte di Sindaco e Assessore va infine all’esperto comunale, il dott. Nino Ferro, “professionista dalle note e indiscusse qualità umane e professionali che – chiosano gli amministratori – ha saputo, ancora una volta, supportare l’iniziativa del Comune per centrare un obiettivo significativo per l’economia dei partecipanti e la promozione concreta del territorio”.