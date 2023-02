E’ stata installata una staccionata per delimitare il parco giochi inclusivo di Piazza Claudio Villa. Una staccionata particolare in quanto realizzata con piantoni che raffigurano matite colorare e che costituiscono un bel colpo d’occhio.

In Piazza Claudio Villa sono tante le famiglie che si incontrano. Soddisfatta la sindaca Giusi La Galia: “Con l’Amministrazione guidata dal Sindaco Spanò avevamo voluto creare questo spazio, inclusivo e accessibile a tutti, dedicato ai bambini e sono felice del riscontro di frequenza che si registra quotidianamente. Adesso lo abbiamo completato con una recinzione a tema, vivace e colorata. C’è l’impegno, da parte dell’Amministrazione, a migliorare tutte le aree dedicate ai più piccoli, con l’obbiettivo che siano sicure, facilmente accessibili e il più possibile inclusive, ma anche accoglienti e curate”.

Riqualificata anche la Via Cesare Battisti nella parte che riguarda il sottopasso ferroviario per raggiungere la spiaggia: “E’ uno dei principali accessi al mare di Gioiosa Marea e abbiamo voluto abbellirlo e migliorarlo, intervenendo sulla pavimentazione, una parte della quale è stata realizzata in pietra. Proseguiamo sulla strada intrapresa per rendere la nostra città sempre più accogliente”.