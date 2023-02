Monta la protesta per il cattivo funzionamento del riscaldamento nella scuola media “Ernesto Mancari” del centro a Capo d’Orlando.

Qualche giorno fa il tecnico specializzato si era recato nell’edificio per riparare il guasto che non aveva consentito l’accensione dei riscaldamenti.

Ieri mattina, però, le aule erano ancora fredde e l’impianto non ha funzionato.

A confermarlo anche un genitore, Mario Catena, che ci dichiara “che i condizionatori non funzionano correttamente. Ieri mattina non ho mandato mio figlio Ismaele a scuola perché sapevo che il riscaldamento non funzionava. Nei giorni scorsi ho contattato l’Assessore Cirilla. Mi ha fornito spiegazioni sul cattivo funzionamento del riscaldamento. È stato molto disponibile ma il problema continua a perdurare. Lo scorso fine settimana ho saputo che il problema era legato alle schede delle macchine ma lunedì 6 febbraio ancora niente riscaldamento. Abbiamo ricevuto rassicurazioni che in questi giorni tutto tornerà alla normalità e ce lo auguriamo perché questa situazione è insostenibile ed inaccettabile perché sono questi i giorni di maggior freddo. I condizionatori non funzionano dal giorno dell’inaugurazione lo scorso 30 novembre” concludo Mario Catena.

Secondo l’Assessore all’Istruzione del comune paladino Salvatore Cirilla la scorsa settimana la situazione era stata risolta soltanto per le aule poste al primo piano dello stabile. Per quanto riguarda invece le classi del piano terra il lavoro era stato cominciato ma essendo la scuola chiusa non è stato ultimato.

“Sono andato personalmente in tutte le aule, ci ha dichiarato Cirilla, ed ho potuto verificare, effettivamente, che dalle pompe di calore esce aria tiepida, ma non calda”. Sembra che nel pomeriggio di ieri si sia nuovamente recato il tecnico per ultimare il lavoro cominciato.

Abbiamo chiesto all’Assessore Cirilla cosa realmente non consente di attivare l’impianto di riscaldamento. “Tecnicamente è stata trovata dell’aria all’interno delle macchine. Questa, ha probabilmente comportato il blocco delle pompe di calore. Per concludere il lavoro di immissione del gas si dovrebbero avviare le macchine interne dell’istituto ma sabato la scuola era chiusa. Avviando questo procedimento si potrà verificare quanto gas è in circolo e di quanto ancora la macchina ne ha bisogno” chi ha spiegato l’Assessore all’Istruzione. Impazzano intanto i gruppi formati nelle chat delle classi dove i genitori normalmente si confrontano. La protesta è ogni giorno viva e soltanto la risoluzione definita del problema potrebbe placarla visto anche le basse temperature di questi giorni.