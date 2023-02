Castroreale – Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti delle semifinali di Coppa Sicilia, competizione riservata alle formazioni di Prima Categoria e che permetterà alla vincitrice di ottenere il salto in Promozione.

I match di semifinale, che prevedono incontri di andata e ritorno, vedrà affrontarsi Aci e Galatea-Aquila Bafia e Monforte San Giorgio-San Giorgio Piana; la Lega ancora non ha indicato le date delle partite, che comunque verranno disputate al termine dei rispettivi Campionati di Prima Categoria.

L’Aquila Bafia, capolista del Girone D, giocherà l’incontro di andata in trasferta, contro l’Aci e Galatea, compagine che si trova al terzo posto nel Girone F, a 8 lunghezze di distanza dalla vetta occupata dal San Pietro Calcio. Invece il Monforte San Giorgio, al sesto posto nel Girone D, ospiterà in casa nell’andata il San Giorgio Piana, in settima posizione nel Girone A.

Le 2 squadre rimaste in corsa del Girone D hanno eliminato la Nasitana e il Rosmarino, negli incontri dei quarti di finale; l’Aquila Bafia ha superato ai rigori la Nasitana, formazione che disputa il Girone C di Prima Categoria, mentre il Monforte San Giorgio ha battuto la capolista del Girone C Rosmarino.