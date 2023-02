Sono un uomo di 56 anni e una donna di 51 anni, entrambi della provincia di Catania, le vittime dell’incidente stradale verificatosi alle 15.15 di oggi sull’Autostrada A20, in direzione Palermo, subito dopo la Galleria Telegrafo.

I due viaggiavano a bordo di una Ford Kuga che, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, si è schiantata contro un muro di contenimento, finendo ribaltata. Per i due occupanti del mezzo, non c’è stato nulla da fare. Sono morti nell’abitacolo del SUV. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e personale di Autostrade Siciliane. La Polstrada sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro fatale. Non si sono registrati forti disagi al traffico.Autostrade Siciliane ha espresso “il proprio più sentito cordoglio per la tragedia e vicinanza ai familiari delle vittime”.