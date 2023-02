Tragedia sull’asfalto lungo la Strada Statale 120, nei pressi di Piedimonte Etneo. Due le vittime, madre e figlio, di 40 e 20 anni. La loro auto, una Fiat 600, si è scontrata frontalmente con una Golf Volkswagen.

L’impatto non ha lasciato scampo ai due occupanti della piccola utilitaria che, dopo l’impatto, ha preso fuoco. Gli automobilisti di passaggio hanno provato a soccorrere madre e figlio, ma per il ragazzo non c’era già più niente da fare. La madre è deceduta dopo il trasporto in ambulanza all’Ospedale “Cannizzaro” di Catania.

Ferito il conducente della Golf, un ragazzo di 24 anni, anche lui di Piedimonte Etneo. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.