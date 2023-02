La Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, ha richiesto ufficialmente un rapporto dettagliato al Segretario del Comune di Capo d’Orlando, sulla mozione presentata dal Gruppo “CambiAmo Capo” relativa al reintegro di dipendente comunale.

Si tratta della vicenda che riguarda il dottor Matteo Olivo, attualmente impiegato come dirigente dell’ufficio finanziario del Comune di Torrenova ma per scavalco. Prima il Presidente del Consiglio Comunale Cristian Gierotto e successivamente l’opposizione con una mozione ne hanno richiesto l’immediato reintegro al Comune di Capo d’Orlando vista la grave situazione dell’ufficio finanziario paladino.

La Regione Siciliana ha richiesto ufficialmente di fornire, al Comune orlandino, un circostanziato rapporto sui fatti riportati nella mozione presentata dai consiglieri Mangano, Gazia, Scafidi, Liotta e Truglio, “avendo cura di evadere la richiesta entro e non oltre 30 giorni”.

Scaduto tale termine, o nel caso di parziali o insufficienti elementi di risposta, l’Assessore Regionale avverte l’invio di un Ispettore per verificare la reale situazione.

Intanto l’opposizione consiliare, che incassa la richiesta dell’Assessorato alle Autonomie Locali della Regione Siciliana, non sembra volersi fermare qui sull’argomento e non è detto che ulteriori note a organi competenti possano essere inviate nelle prossime ore per riuscire ad ottenere il risultato inseguito.