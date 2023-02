Frazzanò – E’ stato presentato ufficialmente il cartellone del Carnevale Frazzanese 2023, che prenderà il via Giovedì 16 Febbraio e che sarà caratterizzato dalla sfilata dei carri allegorici, da serate danzanti e dalla degustazione di prodotti tipici.

Il Carnevale Frazzanese è giunto alla sua 53esima edizione e viene organizzato dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione socio-culturale “Vivere Frazzanò“, e con il contributo di diversi sponsor cittadini. Soddisfatti gli amministratori per l’organizzazione del Carnevale, i quali affermano a riguardo: “Si rinnova ancora l’appuntamento con il Carnevale; un plauso va ai ragazzi che, con enormi sacrifici, portano avanti questa tradizione. Vi aspettiamo”.

Si parte Giovedì 16 Febbraio alle ore 10:30 con la sfilata dei bambini della Scuola primaria e secondaria di primo grado, che si svolgerà per le vie del paese e terminerà in Piazza Regina Adelasia con coriandolata finale. Sabato 18 Febbraio alle ore 16:00 avverrà il raduno dei carri allegorici al Piazzale Canapè; in seguito i carri sfileranno per le vie del paese fino alla Piazza Regina Adelasia. In serata dalle 22:30 si terrà, presso la Sala sociale, una serata danzante con il dj Vincenzo Pruiti.

Lunedì 20 Febbraio ci sarà un’altra serata danzante, sempre nella Sala sociale e con il dj Vincenzo Pruiti. Il programma del Carnevale Frazzanese si concluderà Martedì 21 Febbraio con la sfilata dei carri allegorici per le vie del paese, con l’arrivo in Piazza Regina Adelasia previsto per le ore 19:30; il Carnevale sarà chiuso dalla degustazione di maccheroni e da una serata danzante.