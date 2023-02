Capo d’Orlando – Una splendida prova di squadra, sabato sera alla palestra di Furriolo, per la Limochef Capo d’Orlando, che agguanta l’ottavo posto in classifica e si tira fuori dalla zona retrocessione del Girone A di Serie C Femminile.

Dopo un complicato girone di andata, con sole 3 vittorie in 11 gare, il girone di ritorno inizia nel migliore dei modi per la formazione paladina. Un’ottima dimostrazione di poter stare nella categoria per le ragazze di mister Valmi Fontanot, che restano sempre centrate e concentrate, macinando punto su punto e non perdendosi d’animo nemmeno quando le ospiti provano timidamente a prendere il largo.