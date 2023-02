L’Ufficio Turismo del Comune di Capo d’Orlando è stato trasferito dalla sede posta al primo piano della stazione ferroviaria allo Spazio LOC.

Sono state così unificate le sedi di rappresentanza del comparto Turismo e Cultura.

La decisione è stata presa dall’assessore allo Sport Turismo e Spettacolo del Comune di Capo d’Orlando Giacomo Miracola giustificando la scelta per “migliorare l’efficienza e stimolare la collaborazione del settore turistico e culturale, ottimizzando al tempo stesso le risorse interne e logistiche del personale”.

Lo Spazio LOC di Via del Fanciullo è, da tempo ormai, luogo d’elezione delle attività artistiche e culturali del paese, punto di riferimento e di crescita per il territorio e di fondamentale importanza per il settore turismo.

Da qualche giorno aperto al pubblico, l’ufficio del turismo osserverà orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, e, nella sola giornata di martedì, apertura pomeridiana dalle 15 alle 17. Non hanno subito variazioni i contatti telefonici e gli indirizzi email.