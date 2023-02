Hanno superato lo spaventoso numero di 1.800 i morti a seguito del tragico terremoto tra Siria e Turchia. Una terrificante scossa di terremoto 7.9 ha scosso la terra, causando anche un allarme Tsunami sulle coste italiane, poi fortunatamente rientrato.

La scossa è stata seguita da altre molto forti di assestamento comprese tra 6.7 e 7.5 di magnitudo. Sono oltre una trentina in tutto. In Siria le vittime sono 783, in Turchia 1014. Un dato che, purtroppo, sembra destinato a crescere ancora. E si combatte anche contro le temperature glaciali. Alcune persone vogliono tornare a casa per il freddo, ma sono scoraggiate dalle forti scosse di assestamento. Hanno comunque tentato di recuperare i vestiti per tenere al caldo i loro figli.

Dal mondo arriva la solidarietà verso le popolazioni colpite. Il terremoto della scorsa notte è uno dei più forti e più grandi degli ultimi decenni.

CONSEGUENZE SUI TERRITORI

La faglia che divide placca araba e placca anatolica si è spezzata. La scossa di terremoto ha avuto la stessa forza dirompente di 32 bombe atomiche come quella sganciata ad Hiroshima, mille volte più forte del terremoto di Amatrice nel 2016. Normalmente – spiegano gli esperti – in questa zona si registrano movimenti delle placche intorno ai 10 millimetri l’anno. Questa volta, in pochi secondi, l’Anatolia si è spostata di tre metri a Sud Ovest. Una frattura di 150 chilometri. Una scossa così forte a quelle latitudini è avvenuta nell’859.