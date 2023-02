In clamoroso ritardo, prosegue la processione di Sant’Agata per le vie di Catania. La vara è uscita per il secondo giro tra i fedeli ieri pomeriggio verso le 17,30. Dopo quasi tredici ore, arriva in piazza Cavour e quindi via verso il ritorno in Cattedrale che potrebbe avvenire addirittura anche nel primo pomeriggio.

Un bagno di fedeli lungo la via Etnea a bloccare il fercolo della Santa che, a mezzanotte, stazionava ancora a Villa Bellini. In barba al freddo e alle raffiche di vento, i catanesi hanno manifestato la loro devozione. La festa, dopo le limitazioni della pandemia, non ha conosciuto ostacoli. Prossima tappa sarà la Salita di Sangiuliano, quindi il canto delle monache benedettine in Via Crociferi e poi il rientro in Cattedrale. Alle 6.40 lo spettacolo dei fuochi pirotecnici al Borgo.

Durante il Solenne Pontificale, Monsignor Renna ha pronunciato una vibrante omelia, alla presenza del Presidente della Regione, Renato Schifani; del Presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno; dei deputati nazionali siciliani; del Commissario straordinario Piero Mattei; del Prefetto Maria Carmela Librizzi; del magnifico Rettore dell’Università, Francesco Priolo; dalla presidente del Comitato dei festeggiamenti agatini, Maria Agata Gennarino.

Commentando il vangelo che ripete due volte l’invito di Gesù: “Non abbiate paura”, l’Arcivescovo, alla luce dell’esempio della coraggiosa e forte Agata che ha affrontato il martirio, andando incontro alla morte per restare fedele a Cristo, ha riproposto all’attualità dell’oggi l’invito a non aver paura di testimoniare di essere cristiani e fedeli ai valori della fede e dell’impegno sociale e civile nella carità.

Alcune espressioni forti e decise sono state sottolineate dall’applauso spontaneo dei fedeli quando ha detto: “A Catania abbiamo paura di un futuro che impoverisca la nostra città. Abbiamo paura di una politica del “si è fatto sempre così”; che non sia frutto di scelte condivise e rinnovate. Abbiamo paura di una politica che non risolva i problemi della città, ma li complichi con amministratori poco competenti, eterodiretti, con problemi in sospeso con la giustizia, che non danno esemplarità in una città che ha al suo interno una parte della sua popolazione agli arresti domiciliari”.