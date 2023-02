Pace del Mela – Un incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 8.00 lungo la via Nazionale di Giammoro, Pace del Mela.

Per cause in corso di accertamento, un’auto, precisamente una Fiat Panda Nera, si è ribaltata. Nell’incidente è rimasta danneggiata anche un’altra auto. Fortunatamente, secondo quanto si apprende da prime informazioni, pare che non ci siano stati feriti gravi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e l’Anas.