Sono 76 i morti accertati in Turchia, 245 in Siria e anche in Libano la terra ha tremato per 40 secondi. Il Sisma verificatosi poco dopo le 2, ora italiana, ha destato preoccupazione anche per la Sicilia alla luce di un rischio tsunami comunicato dalla Protezione Civile.

Alla prima fortissima scossa, ne sono seguite altre di assestamento di magnitudo 6.7. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma in Turchia ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro nella provincia di Gaziantep.

La Protezione Civile aveva diramato l’allerta tsunami sulle coste orientali del Sud Italia, in particolare per Calabria, Puglia e Sicilia. Alle persone residenti sulla costa era stato comunicato l’allarme maremoto. L’onda generata è stata più piccola del previsto, pari a 15 centimetri. “Tuttavia – ha spiegato la Protezione Civile Regionale – i mareografi misurano successive onde, probabilmente causate da ulteriori scosse. Pertanto l’allarme pur ridimensionato permane”. L’arrivo dell’onda era previsto prima sulla cosa ionica dalle Eolie e Portopalo intorno alle 6,35 e poi su tutte le altre cose siciliane, invitando la popolazione ad allontanarsi.

L’allarme è rientrato poco dopo le 7,00 e così le popolazioni costiere della Sicilia hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

COS’E’ UN MAREMOTO

Il maremoto consiste in una serie di onde marine prodotte dal rapido spostamento di una grand emessa d’acqua. L’allerta indica un possibile reale pericolo per le persone che si trovano vicino alla costa, specialmente se poco alte o addirittura basse rispetto al livello del mare. Non bisogna farsi ingannare dalla dimensione iniziale delle onde, poiché basta un’onda di appena mezzo metro per generare pericolose inondazioni scatenate da correnti fortissime.