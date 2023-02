Brutta disavventura per i tifosi della Nuova Igea Virtus. Il pullman che li ha trasportati nella trasferta di Lentini è stato preso di mira, per fortuna una gesto isolato, da due persone che hanno scagliato alcune pietre, provocando la rottura di un finestrino.

Quindi la doverosa precisazione: “Ovviamente dell’accaduto nessuna colpa hanno la società della Leonzio, come la stragrande parte, per non dire totalità, dei tifosi della squadra di casa che non meritano assolutamente di essere accostati a dei folli criminali, perché tali sono coloro che attentano alla vita altrui (a maggior ragione per una partita)”.

Il sodalizio giallorosso poi incalza il servizio di Ordine Pubblico: “Non finiremo mai di ringraziare le Forze dell’Ordine, particolarmente quelle del Commissariato di Barcellona, per l’egregio lavoro che fanno in occasione delle gare della Nuova Igea Virtus, e per come abbiano dimostrato, negli ultimi anni, che la gestione dell’Ordine Pubblico se fatta con criterio e soprattutto con regole ben precise, porti alla prevenzione ed all’estinzione di gesti di violenza. Ciò che rattrista, e lo diciamo con rammarico e con (purtroppo) estrema cognizione di causa, è come quando andiamo fuori casa, tante volte i nostri tifosi vengano lasciati nell’improvvisazione più totale”.