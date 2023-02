Messina – Sconfitte interne per la Nuova Azzurra Fenice e il Valle del Mela, nelle partite valide per la diciottesima giornata del Campionato di Promozione Girone C.

La Nuova Azzurra è stata sconfitta 2-0 dal Belpasso, con le reti di Mascali e Abanga, mentre il Valle del Mela è stato superato 1-0 dall’Atletico Messina, per via del gol di Bonanno; con queste sconfitte la Nuova Azzurra si trova al terzultimo posto con 14 punti, mentre il Valle del Mela in nona posizione con 17 punti.

In vetta alla classifica rimane la Messana, che ha superato nell’anticipo di Sabato in trasferta 2-0 la Gescal; per la capolista, che comanda il torneo con 39 punti, sono andati a segno Barbera e Bonasera. E’ stato rinviato l’incontro tra Città di Aci Sant’Antonio e Pro Mende, mentre è terminato sull’1-1 il match Città di Calatabiano e Valdinisi. Infine il Catania San Pio X ha battuto in casa 3-0 la Polisportiva Sant’Alessio.