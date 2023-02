Reti inviolate per la Nuova Igea Virtus in casa della Leonzio. I barcellonesi hanno giocato in dieci tutta la ripresa a causa dell’espulsione, per una doppia ammonizione rimediata nel giro di un minuto, di Abbate. E’ il primo pareggio fuori casa dei giallorossi che mantengono la vetta della classifica con due punti di vantaggio sul Siracusa che ha battuto il Modica per 3-1.

Segue a tre punti di distanza dai barcellonesi il Taormina che ha vinto per 2-0 in casa della Virtus Ispica in virtù delle reti di Biondo nel primo tempo e di Cannavò nella ripresa. Vince il Milazzo he batte il Real Siracusa grazie a una rete di Rando al 73’. Vittoria anche per la Jonica che supera il Santa Croce per 2-1. E successo in esterno, a Palazzolo, per la Nebros. Al vantaggio dei padroni di casa con Sakho al 23’, rispondono nella ripresa Carrello, Pontini e Traviglia. Infine, pareggio tra RoccAcquedolcese e Acicatena in virtù delle reti di Leonardi per gli ospiti e Mazouf per i padroni di casa che riequilibrano l’incontro. FOTO: Facebook Asd Nebros