Gioiosa Marea – Si sono conclusi a reti bianche sullo 0-0 i 2 derby Gioiosa-Pro Falcone e Città di Mistretta-San Fratello, validi per la diciottesima giornata del Campionato di Promozione Girone B.

Con questi pareggi il Gioiosa si trova all’ottavo posto in classifica con 20 punti, il San Fratello in nona posizione con 17 punti, mentre Pro Falcone e Città di Mistretta rimangono appaiate in penultima posizione con 16 punti (all’ultimo posto si trova adesso il Città di Casteldaccia, che ha osservato oggi il suo turno di riposo).

In testa alla classifica rimane il Geraci, nonostante il pareggio casalingo 1-1 contro l’Aspra nel big match di giornata; il Geraci rimane in vetta con 38 punti e mantiene 6 lunghezze di vantaggio sulla diretta concorrente. Negli altri incontri la Santangiolese ha superato in casa 3-2 la Supergiovane Castelbuono, con le reti di Monte, Mastriani e Todaro, mentre il Lascari-Cefalù ha battuto 5-1 il Villarosa Calcio con la doppietta di Sferruzza, le reti di Di Peri e Mocciaro, e un autogol.

Nel prossimo turno da segnalare l’incontro tra Gioiosa e San Fratello, mentre la capolista Geraci giocherà in trasferta contro il Villarosa Calcio; infine il Città di Mistretta affronterà la Castelluccese, mentre il Pro Falcone ospiterà il Lascari-Cefalù.