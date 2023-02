Una zampata del centrocampista Claudio Calafiore al 70’ regala il successo al Città di Sant’Agata nel derby del “Fresina” contro il Ragusa, consentendo ai biancoazzurri di continuare a veleggiare sul podio del campionato di serie D.

La partita contro gli iblei non è stata semplicissima per i padroni di cada che nonostante una netta supremazia territoriale, ed un paio di buone occasioni per Vitale e Calafiore, non sono riusciti a sfondare nel primo tempo contro una squadra reduce da un periodo particolarmente negativo che ha portato al cambio in panchina la scorsa settimana con Settineri che ha rilevato Raciti.

Nella ripresa quindi, subito un calcio di rigore conquistato ma fallito da Bonfiglio, che ha calciato sulla traversa, ha aperto la strada ad un paio di incursioni pericolose degli ospiti firmate da Cess. Dopo una ghiotta opportunità per Squillace da posizione ravvicinata neutralizzara dal portiere ospite, quindi, al 25’ il gol partita di Calafiore, lesto a correggere in rete una corta respinta dell’estremo difensore Settineri su tiro centrale di Bonfiglio, regalando ai suoi il dodicesimo successo stagionale.

Città di Sant’Agata a quota 39 punti, con la salvezza ormai in tasca, e zona playoff sempre più solida, col terzo posto in coabitazione con il Lamezia. Domenica prossima trasferta a San Luca.