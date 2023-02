Si spezza al “Franco Scoglio” la serie positiva del Messina che, dopo cinque risultati utili consecutivi, si arrende all’Audace Cerignola. Prima del match, ballottaggio Kragl-Ortisi a causa di un problema occorso al tedesco nel riscaldamento.

Alla fine Kragl scenderà regolarmente in campo. Parte invece dalla panchina Ragusa. Match condizionato dal forte vento. I pugliesi passano in vantaggio al primo calcio d’angolo della partita con Ruggiero che, di testa, dal primo palo batte Fumagalli e costringe il Messina a rincorrere.

E così è nella ripresa. Al quarto d’ora ottima chance per i biancoscudati con Balde che scappa via sulla sinistra e mette in mezzo un ottimo pallone sul quale né Ferrara, né Berto riescono a piazzare la zampata vincente. Alla mezz’ora il lancio di Versienti a smarcare Curiale che scavalca il portiere avversario, il forte vento impedisce la rete del pareggio. A nulla porteranno i tanti calci d’angolo conquistati dai padroni di casa. Per i peloritani è un ko che fa male. FOTO: LUCIA CAVA