San Salvatore di Fitalia – La Fitalese ha sconfitto 1-0 in casa l’Alcara, nella diciottesima giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C, grazie alla rete decisiva di Danilo Fazio.

La formazione di San Salvatore di Fitalia ha ottenuto un successo importante, che le permette di trovarsi al settimo posto in classifica con 22 punti; l’Alcara, invece, rimane in penultima posizione con 10 punti, con una lunghezza di vantaggio sul fanalino di coda Città di Pettineo.

La capolista Nuova Peloro batte nettamente in casa 4-0 il Rometta Marea, e resta in vetta con 45 punti. Negli altri match successi per il Pollina Finale, il Terme Vigliatore e il Don Peppino Cutropia; il Pollina Finale ha superato 5-1 il Città di Pettineo con la tripletta di Parisi e i gol di Comparato e Urso, il Terme Vigliatore ha avuto la meglio 2-1 sul Real Rocchenere con la doppietta di Antonio Torre, mentre il Don Peppino Cutropia ha battuto in trasferta 2-1 il Ficarra grazie alle reti di Currò e Di Salvo.

Nel prossimo turno la Fitalese affronterà in trasferta il Rometta Marea, la capolista Nuova Peloro sarà impegnata fuori casa contro il Real Rocchenere, mentre è previsto anche il derby tra Alcara e Ficarra.