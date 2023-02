Galati Mamertino – Il Città di Galati ha pareggiato 2-2 in trasferta contro il Torregrotta, nell’incontro valido per la diciottesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D.

La formazione galatese spreca un doppio vantaggio al termine della prima frazione di gioco, grazie alle reti di Davide Vicario e di Tommaso Truglio, e viene raggiunta nella ripresa dai locali, dai gol di Errante e Marchese; con questo pareggio il Città di Galati rimane in terza posizione con 35 punti, insieme allo Stefano Catania (anche la squadra di Mazzarrà Sant’Andrea ha pareggiato 2-2 contro il Monforte San Giorgio).

La prima azione pericolosa del match arriva al 12′, quando l’attaccante ospite Vicario sfonda sulla fascia destra e mette in mezzo all’area per Eric Campisi, il quale però non riesce a trovare la via della rete. Al 15′ il portiere locale Nastasi respinge un tiro dal limite di Parafioriti. Al 19′ il Città di Galati spreca una ghiotta occasione per il vantaggio con Francesco Parafioriti, che fallisce un calcio di rigore; il portiere Nastasi riesce a bloccare il tiro dal dischetto dell’attaccante ospite. Il penalty era stato concesso dal direttore di gara Beltempo di Palermo, per un fallo ai danni di Tommaso Truglio. Al 22′ e al 23′ Nastasi è ancora decisivo prima su Eric Campisi e dopo su Antonino Frisenda, ma l’estremo difensore locale deve capitolare al 38′; il Città di Galati, infatti, passa in vantaggio con un tiro di Davide Vicario che viene deviato da un difensore avversario. La squadra galatese raddoppia al 40′ con un colpo di testa di Tommaso Truglio, che sfrutta un preciso cross dell’altro esterno Ravì Pinto.

Nella ripresa il Città di Galati prova a chiudere la partita, ma non riesce a siglare il tris con Campisi e Parafioriti. il Torregrotta, invece, riesce a riaprire il match al 54′ con Errante, che supera sul primo palo il portiere ospite De Francesco. Il Torregrotta ci crede e trova il pareggio al 72′ con Marchese. I locali vanno anche vicini alla rete del vantaggio con lo stesso Marchese, che calcia di poco sul fondo. Il Città di Galati nel finale crea due azioni da rete; al 78′ Tommaso Truglio viene anticipato in uscita da Nastasi, mentre all’83’ Eric Campisi sfiora il gol con un colpo di testa, dopo una punizione di Frisenda.

L’Aquila Bafia rimane in vetta al torneo con 42 punti, grazie al successo ottenuto in trasferta 2-1 contro la Sfarandina con la doppietta di Rotella. La Nuova Rinascita Patti segue la capolista a 3 lunghezze di distanza, dopo la netta vittoria casalinga 3-0 contro il Rodì Milici, per via della doppietta di Adamo e della rete di Siragusano.

Nel Girone C il Rosmarino continua ad essere il protagonista del Campionato, vincendo anche in trasferta contro la Nasitana per 1-0. La capolista si trova in prima posizione con 46 punti e mantiene 8 lunghezze di vantaggio sull’Aluntina. La formazione di San Marco d’Alunzio ha ottenuto 3 punti importanti in trasferta contro il Città di Petralia Sottana, imponendosi per 3-0 con le reti di Alessandro Truglio, Alessio Lunghitano e Marco Lima.