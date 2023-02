Dopo un primo tempo in cui i calabresi hanno esercitato una sterile supremazia territoriale, conclusosi con il punteggio di 0-0, le reti arrivano tutte nella ripresa. Il match si sblocca subito in avvio di ripresa. Brunori viene steso in area amaranto. Nessun dubbio per l’arbitro che indica il dischetto. Dagli undici metri, lo steso Brunori sblocca il risultato per il vantaggio rosanero. Sulle ali dell’entusiasmo e con il Barbera che è diventato una bolgia, il Palermo si presenta in 3 contro 1 in azione di contropiede, ma Brunori sbaglia l’assist che poteva rivelarsi decisivo. Un quarto d’ora più tardi, i rosanero, ancora in contropiede, sprecano con Di Mariano che calcia alto servito da Brunori.

La doccia fredda arriva alla mezz’ora della ripresa. La Reggina coglie il pareggio con Gagliolo su assist di Rivas. Passano sette minuti e i ragazzi di Corini tornano nuovamente i vantaggio con Soleri. E’ il 37’ quando un gran colpo di testa dell’attaccante consente alla gente del Barbera di esplodere di gioia. La Reggina intanto resta in 10 al 90’ per l’espulsione, causa doppia ammonizione, di Majer per un duro intervento su Tutino. Dopo due minuti viene decretato il calcio di rigore che potrebbe valere il 3-1, ma che Tutino si fa parare da Contini.

Quindi il triplice fischio che fa scorrere i titoli di coda e per il Palermo sono tre punti pesantissimi. FOTO: Facebook Palermo FC.