Diverse segnalazioni da tutta Italia. E per Tim è stata una mattinata difficile. Il problema avrebbe interessato principalmente la connessione internet da rete fissa con difficoltà ad aprire alcuni siti internet in particolare.

Tim si è subito attivata per risolvere il problema. I maggiori disagi sembrano essersi verificati e Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari. In Sicilia a Catania e Palermo.

Alle 13 le segnalazioni erano già quasi 7.500 e su Twitter è andato in tendenza l’hashtag #Timdown con cui molti utenti hanno testimoniate le difficoltà cui andavano incontro.

Escluso un attacco hacker. Per la Polizia Postale sto solo problemi tecnici sulla rete fissa e non su quella mobile. Tim ha parlato di problema di interconnessione internazionale e di analisi in corso per risolvere il problema.