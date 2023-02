Un audio shock che suscita rabbia, comprensibile sdegno. “E io qua sono bloccato con le quattro gomme a terra, cioè a terra nel senso non di bucate. Sull’asfalto. E non si muove per le commemorazioni di sta minchia”.

A parlare è il boss Matteo Messina Denaro, il 23 maggio 2022, giorno in cui si onora il sacrificio del Giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta che hanno perso la vita su quel maledetto tutto di autostrada per mano di cosa nostra. Proprio lui che di quella strage è ritenuto uno dei mandanti. Un messaggio vocale – riportato da Ansa – inviato in una chat con alcune pazienti conosciute durante la terapia oncologica.

“Porco mondo”, imprecava ancora Matteo Messina Denaro lo scorso 23 maggio esternando il suo fastidio perché le celebrazioni lo avevano bloccato nel traffico. Un vocale di 2 minuti e 15 secondi che si conclude, con tono alterato: “Comunque, qua mi sono rotto i co… di brutto”. I

Il boss, che ovviamente non aveva rivelato la sua identità, si confidava con le amiche, raccontava la sua malattia e si confidava. A loro aveva raccontato di essere un imprenditore divorziato e padre di tre figli. E, sempre nel messaggio in questione, raccontava anche delle ultime volontà espresse dalla madre: “C’è Anna, sarebbe la ragazza che sta assieme a mia madre. Ieri sera mi cerca ha trovato un foglio scritto di pugno di mia madre. Si rivolge a me e dicendo che quando sarà morta, al suo funerale ma chi lo dice che io muoio dopo di lei, lei non lo sa questo ma lo so io, vuole la banda musicale che deve suonare un unico motivo la Radetzky March, la marcia del kaiser quella che fanno a Vienna per il capodanno. E quindi ora vuole sta cosa allora si deve fare perché le volontà delle persone si mantengono“.