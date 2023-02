Un 26enne di Acireale è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri di Aci Sant’Antonio poiché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I Militari, avuto il sospetto che il giovane conducesse una fiorente attività di spaccio di droga, hanno effettuato servizi di avvistamento, sottoponendolo a un preliminare controllo per poi comunicare l’esigenza di effettuare una perquisizione a casa. Il 26enne si è subito mostrato titubante, ma poi si è “arreso”. Sperando di trarre in inganno i Carabinieri per limitare i danni, li ha guidati in cucina. Dall’estremità superiore di una dispensa ha prelevato un involucro di alluminio contenente marijuana sfusa e una dose confezionata.

Ha poi estratto una busta di plastica da dietro il televisore della camera da letto con ulteriore marijuana, per poi asserire di non avere altro. I Carabinieri però non si sono lasciati convincere dall’atteggiamento collaborativo del giovane e hanno ulteriormente approfondito la perquisizione, rinvenendo due bilancini di precisione, un ramo di marijuana in essiccazione in uno spogliatoio e un’altra dose di marijuana per un totale complessivo di 130 grammi, materiale per il confezionamento e la somma di 410 euro, ritenuti provento di attività di spaccio.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto del giovane, disponendo l’obbligo di firma.