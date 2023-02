Santa Lucia del Mela – Non chiamatelo soltanto Carnevale quello che ogni anno pervade la valle del Mela con i suoi suoni e ritmi. Perché in effetti è un intreccio tra storia, cultura, identità. I Carnevali della Valle del Mela parlano la lingua della nostra cultura e sono un patrimonio artistico che deve essere preservato ad ogni costo.

Proprio tra i Carnevali storici della Valle del Mela si inserisce quello di Santa Lucia del Mela che quest’anno viene ripresentato dopo la necessaria pausa dovuta alla pandemia da Covid-19. “U Catalettu” torna a Santa Lucia del Mela ad incantare i presenti con la sua magnificenza.

Un processo fatto al grosso e grasso Carnevale. Nella piazza luciese quell’omone grande e vestito di bianco viene processato a causa della sua ingordigia. La sentenza sarà inequivocabile: Carnevale è condannato. Eppure ha un ultimo desiderio da esprimere: mangiare la sua fraviola. E proprio essa gli sarà fatale. Carnevale morirà soffocato. E così si snoderà il corteo funebre semiserio, al quale saranno presenti i “babbaluci” e i lamenti delle “cianci mottu”, ovvero le “prefiche” del mondo antico.

Tanti gli appuntamenti previsti durante il Carnevale Luciese.

L’amministrazione comunale, in primis l’assessore al ramo Benedetto Merulla, fa sapere che ci saranno una sagra del dolce ed una del salato. In quest’occasione sarà possibile degustare i piatti tipici carnascialeschi. Dai maccheroni al sugo alle chiacchiere, dalle fraviole a tutto ciò che di buono si mangia a Carnevale.

Ci sarà spazio anche per la visione di un film e soprattutto per i più piccini. Un pomeriggio infatti sarà interamente dedicato al loro divertimento. A breve l’Amministrazione Comunale renderà noto il calendario ufficiale.