Dopo la partecipazione all’evento romano Polis di Poste Italiane, per la sindaca di San Piero Patti, Cinzia Marchello, la possibilità di instaurare nuovi contatti con i responsabili dell’azienda e discutere le problematiche manifestate dall’utenza.

La sindaca aveva già scritto in data 9 dicembre al Direttore Generale dell’Ufficio Provinciale di Poste Italiane. La missiva per segnalare la condizione di disagio in cui si trovano ormai da tempo i cittadini sampietrini, a causa dell’invalidante carenza di organico presso l’ufficio postale locale. Dalla risposta è emerso che la Filiale di Messina 2 sta supportando l’ufficio del centro nebroideo, con distacchi di personale proveniente da altri uffici, lasciando in fase di valutazione ulteriori interventi per potenziare il servizio in maniera più stabile. Il riscontro non ha appagato le necessità dell’utenza locale, che continua quotidianamente a dover fare i conti con il disservizio.

L’incontro ufficiale, però, è stato utile per instaurare nuovi contatti con i responsabili di Poste Italiane a cui poter ribadire le problematiche già riportate, nell’intento di potenziare in maniera efficace e duratura anche la filiale sampietrina, nell’attesa che il più ampio progetto trovi applicazione nei tempi non ancora previsti ma che non andranno oltre il 2026, come da linee del PNRR. Il nuovo piano di ammodernamento che coinvolge 7.000 uffici postali nei centri con meno di 15.000 abitanti, e che prevede l’offerta di servizi della Pubblica amministrazione, di spazi co-working e altre funzionalità che saranno messi a disposizione dei piccoli centri urbani è partito subito dopo il via libera arrivato lo scorso ottobre dalla Commissione Europea.