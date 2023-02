Patti – Grazie ad un progetto di democrazia partecipata presentato dalla Consulta territoriale, presieduta da Tinuccia Ceraolo, è stato risistemato il parco giochi della frazione pattese di Sorrentini.

L’opera ha visto interventi fondamentali per la libera fruizione da parte dei piccoli abitanti del luogo, come la sostituzione dell’intero tappetino verde e la risistemazione delle staccionate e dei giochi già presenti. “Adesso i bambini potranno tornare a giocare anche in questo suggestivo angolo della nostra città”, la considerazione soddisfatta dell’Amministazione come degli esponenti della Consulta.

Del resto risulta ancor più necessario rendere sostenibili gli spazi lontani dal cuore della città, garantendo quanto più possibile i servizi base a tutta la comunità seppur dislocata. Amministrare un territorio così esteso com’è quello pattese in termini di chilometri quadrati – 50,08 km² – e gestire le necessità di tutte le frazioni che spesso distano di lontananze scomode da affrontare, anche più volte al giorno, per raggiungere il centro urbano, non è certo cosa semplice.

Per questo ciascun intervento volto a ridurre le differenze percepite a seconda del luogo in cui si vive riveste un valore ancor più lodevole. Nel comunicato, i ringraziamenti vanno pure all’ingegnere Tindaro Pino Scaffidi ed al geometra Tindaro Verdone dell’Ufficio Tecnico comunale che hanno curato l’iter amministrativo.