Triple dimissioni in un colpo solo per l’esperto del Sindaco di Oliveri, Salvatore Tumminia. Nella giornata di ieri, Tumminia ha reso nota la sua triplice decisione di lasciare l’incarico di esperto, quello di Vice Presidente della Pro Loco e quello di componente del consiglio direttivo dell’Associazione Lyceum.

Al Sindaco Francesco Iarrera sono state comunicate, “dopo attenta riflessione”, le dimissioni irrevocabili dall’incarico di Esperto per il funzionamento e la qualità degli effetti sonori in manifestazioni ricreative. Nomina avvenuta con Determina Sindacale n°9 del 28.04.2020. “La decisione è maturata nelle ultime settimane a causa di valutazioni di natura personale”. Stessa motivazione fornita anche a Pro Loco e Lyceum, cui Tumminia augura di dare sempre il massimo, ringraziando quelle che per lui sono state “come una seconda famiglia” e dove ha “avuto l’onore di conoscere persone speciali in questi anni. Date il massimo come sempre”.

Contattato per avere ragguagli sulla sua decisione, Salvatore Tumminia ha commentato con un “Divergenze varie e non condivisione di alcune scelte”.