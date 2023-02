Domani anche la Tenda della Pace di Messina si mobiliterà in occasione di un importante evento internazionale, la giornata della“CommemorAzione” per la quale è stata scelta la data del 6 febbraio, anniversario della strage di Tarajal (nell’enclave spagnola di Ceuta, nella costa nord del Marocco) avvenuta nel 2014, con il drammatico bilancio di 15 persone migranti morte e numerosi feriti.

Si tratta di una “Giornata di lotta contro il regime di morte nelle frontiere e per esigere verità, giustizia e riparazione per le vittime della migrazione e per le loro famiglie”.

Il 6 febbraio, gli attivisti e le famiglie dei migranti dispersi scenderanno in piazza in oltre 16 Paesi, 41 città tra Africa, Paesi Arabi ed Europa per trasformare il dolore in un’azione collettiva. Si mobiliteranno con l’obiettivo di fare memoria e di agire concretamente, anche se fisicamente lontani perché dislocati in tante parti del mondo, come “una grande famiglia che non ha confini e non ha nazionalità, una grande famiglia che lotta contro i regimi di morte imposti in tutte le frontiere del mondo e che si batte per affermare il diritto di migrare, la libertà di circolazione e la giustizia globale per tutti e tutte”.

Appuntamento dunque domani, 6 febbraio, alle ore 17.00 davanti alla Chiesa di Santa Maria della Scala, Via Ugo Bassi. Da qui, dopo un intervento sul valore di questa giornata, sulle sue origini e sul suo profondo significato, avrà inizio la MARCIA ITINERANTE DEI NUOVI DESAPARECIDOS, di cui saranno portate al collo le foto. Si proseguirà in via XXVII Luglio verso Piazza Cairoli (prima tappa); si percorrerà il Viale San Martino, lato monte, fino al semaforo di Via S. Cecilia (seconda tappa di fronte la COIN) con rientro verso Piazza Cairoli lato mare.

Le soste saranno animate da musiche, canti e declamazioni di poesie a tema, quindi la marcia si concluderà con una COMMEMORAZIONE FINALE a Piazza Cairoli intorno alle 18.15, con interventi pertinenti, con un momento di silenzio e con la deposizione per terra di fiori sulle foto dei migranti dispersi, un gesto dal forte valore simbolico per onorare la loro memoria.