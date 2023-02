Torna a Ficarra l’insolito Carnevale, l’originale ed apprezzatissima festa in maschera che ormai da tre edizioni caratterizza il piccolo borgo nel periodo carnascialesco. E così, dopo qualche anno di stop dovuto alle note vicende pandemiche, l’intero paese è pronto ad ospitare…un carnevale reale!

“Carnival save the Queen” è infatti il nome della quarta edizione dell’insolito Carnevale targato Centro Commerciale Naturale che propone un tema attuale e ampio legato alla Regina Elisabetta, recentemente scomparsa e che ha rappresentato un’icona di stile e regalità moderna vissuta a cavallo di due secoli.

Domenica 12 febbraio, quindi, Ficarra si traveste da Londra, la Londra della regina Elisabetta e della famiglia reale protagonista delle cronache di 70 anni. Oltre ai reali d’Inghilterra sarà quindi possibile incontrare distinti signori in gonnellino scozzese, artisti londinesi a spasso per il paese quali i Beatles, baronetti reali nominati proprio da Elisabetta II, o seduti al pianoforte a regalare successi senza tempo, come Sir Elton John; ma non è escluso che ci si potrà imbattere nelle guardie reali a cavallo o in moderni James Bond o, ancora, che si riesca ad attraversare il binario 9 e ¾ ed entrare nel magico mondo di Herry Potter a Hogwarts.

Chi vorrà, inoltre, potrà farsi una foto sul famoso autobus a due piani, simbolo di Londra, o aspettare il rintocco del Big Ben che, alle 17:00 puntuali, segnerà l’immancabile ora del te: a questo punto il carnevale attenderà che sia consumato il famoso infuso da parte di tutti coloro che saranno presenti alla manifestazione per riprendere subito dopo.

Insomma, un Carnevale ricco e insolito come Ficarra ci sta abituando a vivere, in cui la fantasia dei partecipanti potrà spaziare negli ultimi 70 anni del regno della Regina per pescare travestimenti originali, sempre in perfetto stile British!

Fantasia che sarà premiata da un’apposita commissione…reale, per l’appunto, che non vede l’ora di esaminare abiti, costumi e travestimenti di tutti quanti si vorranno dare appuntamento a Ficarra per trascorrere un Insolito Carnevale.

La manifestazione è frutto della sinergia del CCN Cento archi di Ficarra e associazioni cittadine, tra le quali la Pro Loco, l’associazione bandistica Santa Cecilia ed altre nonché con le istituzioni quali la Parrocchia Maria SS Assunta, l’Istituto Comprensivo Brolo, la Ludoteca comunale “Casa degli Alfabeti”, numerosi volontari e il Comune di Ficarra che, inoltre, patrocinerà l’evento.

L’appuntamento è alle 11:00 del mattino in Piazza Umberto a Ficarra, per visitare il borgo e le sue bellezze (prenotandosi direttamente all’Ufficio Turistico Comunale di Via Umberto, a pochi metri dalla London Eye e dalla fermata della metro ) e degustare le pietanze tipiche offerte dai commercianti locali.