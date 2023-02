Sabato 28 gennaio 2023, nei locali dell’Istituto Tecnologico “Verona Trento” di Messina si è svolta la prima edizione della gara di Robotica ”JunioROBOVT“, organizzata dall’IIS “Verona Trento” e rivolta alle Scuole Secondarie di primo grado della città di Messina, a cui hanno partecipato studenti degli istituti Comprensivi “Enzo Drago”, “Gaetano Martino” e “Santa Margherita”.

Alla presenza del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Simonetta Di Prima, presidente della giuria, le squadre partecipanti hanno gareggiato, in un’atmosfera di sana e divertente competizione, nelle due categorie del contest:

– MOSTRA: un’esposizione e/o dimostrazione dei robot realizzati dagli studenti;

– COMPETIZIONE: una gara tra robot.

I due Team dell’Istituto Comprensivo “Santa Margherita”, accompagnati e supportati dal Prof. Salvatore Alia, si sono aggiudicati il primo premio sia per la categoria MOSTRA che per la categoria COMPETIZIONE. Grande è stato l’entusiasmo dei ragazzi per il risultato conseguito.

“Siamo veramente fieri dei nostri ragazzi – ha detto la Prof.ssa Fulvia Ferlito, Dirigente Scolastico delle squadre classificatesi al primo posto – abbiamo vinto partecipando con grande gioia e anche con divertimento. Grazie al Prof. Alia che ha seguito ed incoraggiato i ragazzi in questa competizione. E fondamentale è stato anche il ruolo delle famiglie con la loro preziosa collaborazione. Mi complimento con i ragazzi e con i docenti per il risultato conseguito. Uno degli obiettivi del nostro Istituto, in questi ultimi anni è stato quello di rendere sempre più incisivo l’inserimento della “robotica educativa” nell’offerta formativa. Preparare le nuove generazioni ad operare in ambiti tecnologicamente avanzati, quali la robotica, significa indirizzarli verso professioni di sicuro successo. Complimenti anche all’Istituto “Verona Trento” per aver organizzato in maniera impeccabile questa competizione.”