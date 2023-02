Sicilia – Un fronte di aria fredda fa irruzione sulla Sicilia. Il vento di Tramontana acuisce la percezione del freddo con le temperature in discesa. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso sulla Sicilia con possibili sporadiche piogge a fare capolino.

Temperature, come detto, in calo e Tramontana forte con raffiche che potranno giungere anche a 80 Km/h. Per quanto riguarda i mari, da mosso a molto mosso il Tirreno, analoga situazione per quanto riguarda lo Ionio.