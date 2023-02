Gli atleti dell’ASD Arcieri dei Nebrodi, nell’evento più atteso del calendario Fitarco, il Campionato Regionale indoor 18 metri – “Trofeo città di Erice”, hanno ottenuto buoni risultati.

Sabato e domenica scorsi, a Erice, si sono sfidati oltre 200 arcieri provenienti da tutta la Regione per contendersi il titolo regionale di tutte le divisioni. Questi i piazzamenti degli arcieri dell’ASD Arcieri dei Nebrodi:

Medaglia d’ORO e Titolo regionale per Helèna Sgrò – Arco Olimpico – Ragazzi Femminile

Medaglia d’ORO e Titolo regionale per Domenico Santoro – Arco Nudo – Master Maschile

3° posto Medaglia di BRONZO per Santosvaldo Blogna – Arco Olimpico – Junior Maschile

4 ° posto per Lenzo Carmela Pia – Arco Nudo – Master Femminile

4 ° posto per Roberto Patroniti- Arco Nudo – Master Maschile

5° posto per Alice Vinci – Arco Nudo – Senior Femminile

17° posto per Vito Bentivegna- Arco Nudo – Master Maschile

Oro e Titolo regionale per la nostra squadra Arco Nudo Master Maschile Formata da: Bentivegna, Patroniti, Santoro.