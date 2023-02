Brolo – Il campionato di Eccellenza di calcio femminile tornerà nel weekend dopo quasi due mesi di pausa, nei quali c’è stato spazio per la Coppa Italia regionale.

La JSL Women aprirà domani il ritorno in casa della Don Bosco 2000. Le neroverdi hanno completato il “giro di boa” del girone A al secondo posto, non contando il Palermo fuori classifica, con 9 punti all’attivo e a tre lunghezze di distanza dalla capolista Marsala. Un discreto bottino, che Sidoti e compagne intendono impinguare già alla prima uscita.

“Abbiamo fatto abbastanza bene all’andata – dichiara Erika Carollo, ruolo difensore – ma stiamo lavorando per migliorare gli aspetti critici. Non vediamo l’ora di scendere in campo e daremo tutto per conquistare l’intera posta in palio”. “Le ragazze hanno fornito, fin qui, prestazioni sempre in crescita – commenta mister Marco Palmeri –. Abbiamo concluso l’anno con una sconfitta contro il Marsala, ma ci siamo poi riscattati in Coppa. Nel ritorno cercheremo, intanto, di confermarci nelle iniziali tre gare in calendario per poi fare qualcosa in più nelle restanti due. Ci stiamo allenando a ritmi sostenuti dopo un periodo non omogeneo di impegni. Per fortuna, la rosa è abbastanza ampia e giocheranno sempre le calciatrici che stanno meglio”. Vi attende una trasferta particolarmente lunga contro un avversario che avete battuto. “Dovremo tenere alta la concentrazione, questo è un concetto fondamentale, che sviluppiamo in ogni seduta”. Arbitrerà il match (ore 15.00) il signor Giuseppe Mauro Cannata di Agrigento.

Programma partite 6^ giornata (girone A): Don Bosco 2000-Junior Sport Lab; Gloria San Cataldo-Marsala; Vigor Montelepre-Palermo.

Classifica: Palermo 13*; Marsala 12; JSL Women 9; Gloria Città di San Cataldo 6; Don Bosco 2000 3; Vigor Montelepre 0. *F.c.