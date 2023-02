Si chiama Laura Di Dio la trentaduenne che ha ucciso stamattina con un’arma da taglio la suocera Margherita Magani, 62 anni. E’ successo a Pietraperzia, nell’Ennese. La donna è stata fermata dai Carabinieri.

Omicida e vittima vivevano in due case limitrofe. Secondo una prima ricostruzione, Laura si era recata dalla suocera per prendere un caffè insieme prima di avventarsi contro di lei colpendola con un coltello, una forchetta e delle forbici. Da una prima ricostruzione emerge un particolare inquietante. Dopo l’omicidio si sarebbe seduta cavalcioni sul cadavere della suocera, fumando una sigaretta. Da tempo – secondo quanto riferito dai familiari – soffriva di depressione ma non voleva curarsi.

Nel 2018 la trentaduenne fermata con l’accusa di avere ucciso la suocera era stata vittima di un’aggressione, mentre era incinta, da parte del marito. Il cognato ventenne sparò al fratello per difenderla. L’uomo non rimase ferito, ma il fratello fu arrestato per tentativo di omicidio.

“Per la tragica morte della nostra concittadina Margherita Margani, tutta la comunità di Pietraperzia è profondamente addolorata per quanto accaduto ed è vicina alla famiglia colpita da questa sofferenza”, scrive il sindaco Salvuccio Messina. FOTO: Facebook