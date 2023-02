Mirto – Un super Mirto ha battuto in casa la capolista Fondachelli 3-1, imponendosi nel match valido per l’undicesima giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

La formazione mirtese ha sfoderato una splendida prestazione contro l’unica squadra imbattuta del torneo e, con questo successo, aggancia al quarto posto in classifica con 16 punti il Pro Tonnarella (che giocherà domani contro la Stefanese); il Fondachelli subisce invece la prima sconfitta stagionale, ma rimane in testa alla classifica con 28 punti.

L’incontro odierno è stato deciso dalla doppietta di Walter Accardi e dalla rete di Antonio Petrolo, mentre il momentaneo vantaggio del Fondachelli è stato siglato da Davide Campo; il Mirto riscatta subito la sconfitta di Sabato scorso contro l’Oliveri e nel prossimo turno affronterà in trasferta la Stefanese, in un altro scontro diretto per la zona playoff.

Il Fondachelli passa in vantaggio al 7′ con una botta dal limite dell’area di Davide Campo, che supera il portiere locale Presti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Mirto pareggia subito i conti al 12′ con Walter Accardi, che salta il portiere avversario Scuderi e deposita in rete. Continua a spingere il Mirto e al 16′ Ezio Calanna sfiora il gol con un tiro a giro dal limite, che si perde di poco a lato. Al 30′ grande conclusione di Antonio Petrolo dal vertice sinistro dell’area, che Scuderi devia sulla traversa. Il Fondachelli si fa vedere in avanti al 33′ e Presti si supera su un tiro dai 30 metri di Lombardo.

Il Mirto nella ripresa prova ad essere ancora più aggressivo, alla ricerca del gol della vittoria. Al 52′ ci prova Thomas Rizzo, ma la sua conclusione termina sul fondo, mentre al 73′ Petrolo impegna in angolo Scuderi. Lo stesso Petrolo al terzo tentativo sigla il 2-1, con un preciso sinistro che si infila nel sette, e fa esplodere il “Comunale” di Mirto, gremito per l’occasione da tantissimi tifosi. Il Fondachelli nel finale rimane in 9 uomini per le espulsioni, decretate dal direttore di gara Zicaro, ai danni di Andrea Giardina e Gabriele Campo. Al 92′ Sergio Librizzi spreca di poco; ma il tris arriva al 93′ con Accardi, il quale con una splendida azione personale salta 2 difensori avversari e segna il definitivo 3-1.