Spadafora – Proseguono a San Martino di Spadafora i lavori per il rifacimento di Piazza Colomba.

Nei giorni scorsi la Sindaca Tania Venuto si è recata sul cantiere insieme al Direttore dei lavori e al titolare dell’impresa esecutrice per controllare l’avanzamento dei lavori nella piazza Santa Colomba. Un’occasione per valutare innanzitutto l’opera muraria in esecuzione.

Piazza Santa Colomba verrà completamente ripristinata. In particolare si procederà con la sistemazione e messa in sicurezza di un’area parcheggi. Verrà inoltre predisposta un’area giochi attrezzata.

“Questa Piazza è stata costruita negli anni Novanta -spiega la Sindaca Tania Venuto- ma non è mai stata soggetta ad interventi. Né manutentivi, ne di altra natura. Adesso con dei soldi residui che l’Ente ha trovato e che riguardano dei fondi Terna, stiamo sistemando questa piazza, che si trova al centro della frazione di San Martino.”

I lavori sono iniziati a dicembre. La Sindaca ha quindi pensato di recarsi in loco per controllare il cantiere. Si sta inoltre valutando di contornare l’area con alberi.