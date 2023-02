Una donna di 44 anni ha telefonato, chiedendo aiuto, al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Fiumefreddo di Sicilia perché il suo ex amante, un uomo di 70 anni, la stava pedinando.

La donna stava accompagnando la figlia a scuola e l’uomo, di Calatabiano, la stava aspettando sulla sua auto per un chiarimento per una denuncia precedentemente sporta nei suoi confronti e a seguito della quale lo stesso si trovava coinvolto in un procedimento penale. Adesso deve rispondere di atti persecutori, arrestato in flagranza di reato.

Tra i due in passato si era instaurata una relazione extraconiugale poi interrotta. Ma il 70enne non si era arresto e continuava a importunare la 44enne sperando di poter riallacciare il loro rapporto. In contatto telefonico in tempo reale, la donna ha indicato ai Carabinieri il suo percorso mentre veniva seguita dall’auto dell’uomo fino a quando, giunta dalla SS 114 ed imboccata la via G. Di Vittorio, i Militari hanno imposto l’alt all’uomo che si trovava a distanza ravvicinata da lei.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, disponendo per lui l’applicazione del rilevatore di posizione ed il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla persona offesa e dai luoghi da quest’ultima frequentati.