Messina – Una trentina le auto rimosse in soli due giorni perché parcheggiate negli spazi riservati alla sosta dei portatori di handicap.

Sotto l’occhio attento e vigile del Comandante della Polizia Municipale Stefano Blasco, coordinati dall’isp. Capo Giuseppe Mostaccio, prosegue senza sosta e senza tolleranza alcuna la rimozione coatta dei mezzi posteggiati negli stalli dei disabili. Abitudine dura morire da parte di alcuni automobilisti incivili, insensibili e senza cuore. Sanzioni e rimozioni anche per auto in sosta su marciapiedi che ostruiscono i passaggi pedonali, gli scivoli per discesa/salita carrozzine disabili e i percorsi per ipovedenti, o quelle “lasciate” alle intersezioni e in doppia fila.

Più aumentano le infrazioni e più aumenta il numero delle sanzioni. «La città è avvisata, indispensabile darsi una regolata» ribadisce la Municipale. Sempre attivo 24 ore su 24 il centralino della polizia municipale al numero telefonico 090771000.