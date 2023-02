Vanno dai 20 anni ai 2 anni le condanne in abbreviato per i capi e gli imprenditori coinvolti nel processo sulla mafia barcellonese. L’operazione portò alla notifica di 86 misure cautelari, di cui 53 in carcere, 28 ai domiciliari e 5 obbligo di presentazione per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, scambio elettorale politico mafioso, trasferimento fraudolento di valori, detenzione e porto illegale di armi, incendio, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, con l’aggravante del metodo mafioso.

Per i 39 giudici abbreviati il Gup Simona Finocchiaro ha disposto 33 condanne e 6 assoluzioni. Per il triumvirato composto da Carmelo Vito Foti, Mariano Foti e Giacomo Maurizio Sottile decisi 20 anni di carcere. Queste le altre condanne: 2 anni (pena sospesa) per Enrico Albergo, Stefano Bartuccio e Davide Canevari; 8 anni e mezzo per Andrea Alesci; 6 anni e 10 mesi ad Antonino Santo e Alesci Lo Presti; 9 anni a Jordan Brunini; 9 anni e 2 mesi a Salvatore Gatto, Giovanni Imbesi, Gianluca Campo, Enrico Mara e Raoul Milici; 5 anni e 4 mesi ad Angela Chiofalo; 7 anni a Bartolo Costantino; 13 anni e 4 mesi ad Antonino Crea; 1 anno e 10 mesi a Roberto De Luca; 4 anni ad Angelo Tindaro De Pasquale; 3 anni e 4 mesi a Felice De Pasquale, 10 anni e 10 mesi ad Antonino Falcone; 20 anni a Mariano Foti, Carmelo Vito Foti e Maurizio Giacomo Sottile; 6 anni e 8 mesi Roberto Merlino, Francesco Salvatore Foti, Giusy Giardina, Salvatore Antonino Triolo, Steven Meo; 2 anni a Carmelo Imbesi, Maurizio La Spada, Rosario Daniele Mantineo, 12 anni e 2 mesi Antonino Mazzeo; Agostino Milone; 5 anni a Giampiero Munafò, 9 anni e 4 mesi a Filippo Torre.

Assolti Pietro Guerriera, Natale Morasca, Filippo Iannello, Maurizio Iannello, Carmine Di Natale, Salvatore Torre. Non doversi procedere e liberazione immediata per Carmelo Imbesi, al quale viene restituito il negozio. Accordati parecchi risarcimenti alle associazioni antimafia e antiraacket che si sono costituite parte civile nel processo. L’inchiesta di Dda e carabinieri permise di riscrivere la geografia mafiosa della famiglia barcellonese rivelando come una generazione di insospettabili avesse preso i posti lasciati liberi.

Il collegio di difesa è composto da Sebastiano Campanella, Santi Certo, Giuseppe Lo Presti, Tommaso Calderone, Carmelo Monforte, Paolo Pino, Filippo Barbera, Diego Lanza, Salvatore Silvestro, Tino Celi e Gaetano Pino.