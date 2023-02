Monforte San Giorgio – L’Assessora e Vicesindaca di Monforte San Giorgio Maria Rosa Maimone si è dimessa.

Proprio ieri ha presentato una missiva al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri nella quale spiega i motivi del suo gesto. Le dimissioni arrivano a pochi mesi dalla tornata elettorale che porterà anche il Comune monfortese a rinnovare i più alti scranni dell’amministrazione del paese.

Delle fratture insanabili all’interno della Giunta avrebbero portato la Vicesindaca a presentare dimissioni. Maria Rosa Maimone spiega che “sono venute meno le condizioni per poter esercitare serenamente le funzioni a me delegate. Con grande rammarico, infatti, mi trovo a constatare che sono venuti a mancare, già da parecchio tempo, i presupposti imprescindibili per una fattiva e leale collaborazione, ovvero: la fiducia reciproca, la collegialità e la condivisione delle azioni politico-amministrative in primis.”

Nella missiva continua dicendo che: “Agli atteggiamenti omissivi e accentratori, il mio sentimento amministrativo oppone quali elementi irrinunciabili per un efficace lavoro di squadra, la trasparenza, la concertazione e la programmazione, soprattutto in questa fase storica così delicata. Fin qui ho cercato di collaborare con generosità e con pieno senso di responsabilità con tutti i componenti dell’Amministrazione Comunale, a loro e ai Dipendenti comunali va il mio sentito ringraziamento per la fattiva disponibilità dimostrata nei miei confronti. A questi ultimi, comunque, continuerò a dare il massimo contributo e tutto il mio sostegno di Consigliere comunale fino alla scadenza del mandato.”