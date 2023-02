Capri Leone – Il Comune di Capri Leone ha presentato la locandina del Carnevale 2023, che sarà caratterizzato da sfilate e serate danzanti, e che avrà due parole d’ordine: il divertimento e i bambini.

Il programma del Carnevale prenderà il via Giovedì 16 Febbraio alle ore 21:00 con il “Genio Quiz in maschera”, a cura del Comitato Genitori e che si svolgerà presso la palestra della Scuola elementare in Contrada Valle Santa.

Sabato 18 Febbraio sarà il turno della prima serata danzante, sempre nella palestra della Scuola caprileonese, con “Lu&Gio” e il Dj Leone Araca. Domenica 19 Febbraio si terrà l’attesa sfilata in maschera; alle ore 14:30 avverrà il raduno dei gruppi mascherati e in seguito ci sarà la sfilata da Piazza Mattarella a Piazza Gepy Faranda, con il Dj set Vincenzo Pruiti. Alle ore 17:00 ecco l’evento clou in Piazza Gepy Faranda, il “Carnival Circus Show“, lo spettacolo con gli specialisti delle attrazioni per bambini. Durante la serata saranno premiati il costume più bello, il gruppo di maschere a tema più numeroso e quello più originale.

Il Carnevale si chiuderà Martedì 21 Febbraio con tanta musica, prima nel piazzale delle Scuole dalle ore 15:00 e poi in serata nella palestra. Come intermezzo ci sarà una degustazione di “penne all’arrabbiata”, a partire dalle ore 21:00.